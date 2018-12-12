Российские журналисты посетили Минский завод колесных тягачей

Пресс-тур российских журналистов продолжается в нашей стране. Начался он накануне со знакомства с Полоцком и Новополоцком в Витебской области. А сегодня представители СМИ в Минске.

Около сотни наших коллег из Москвы, Петербурга, Смоленской, Псковской, Брянской областей и Приморского края посетили Минский завод колесных тягачей, где ознакомились с новейшими образцами военной техники. Говорили и о сотрудничестве. Сегодня в Россию МЗКТ экспортирует 70 % колесных платформ, несмотря на то что восточная соседка начала выпуск подобной продукции на базе КамАЗа. Как заявили сегодня российской прессе, у каждого предприятия своя ниша, и конкуренция не разрушит данные связи.

В программе визита - объекты холдинга "Амкодор", а также современные поезда на "Штадлере".