Российские журналисты знакомятся с машиностроением Беларуси на БелАЗе и МТЗ

Александр Ботвинник, первый заместитель гендиректора ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-холдинг": Мы стали развивать собственные компетенции, которые позволили нам сегодня в текущей ситуации производить все больше и больше карьерных самосвалов для наших потребителей. Мы никогда не говорили о том, что мы не хотим заниматься новыми идеями, которые появляются у нас на рынке. Мы всегда испытывали что-то новенькое, например, это альтернативные источники энергии: это газ, использование аккумуляторных батарей, это гибридные системы, которые позволяют работать карьерному самосвалу.