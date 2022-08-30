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Российские журналисты знакомятся с машиностроением Беларуси на БелАЗе и МТЗ

С достижением белорусских машиностроителей сегодня ознакомились российские журналисты. В Минске в эти дни проходит союзный пресс-тур.

Гостей встречали на БелАЗе. Завод в первом полугодии увеличил экспорт в Россию на 40 %. Для БелАЗа перспектива открылась, в том числе и с уходом из России западных производителей. Сейчас активно формируется портфель заказов на будущий год. Машиностроители делают акцент на снижении импортной составляющей и повышении локализации производства, в том числе с российскими партнерами.

Александр Ботвинник, первый заместитель гендиректора ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-холдинг": Мы стали развивать собственные компетенции, которые позволили нам сегодня в текущей ситуации производить все больше и больше карьерных самосвалов для наших потребителей. Мы никогда не говорили о том, что мы не хотим заниматься новыми идеями, которые появляются у нас на рынке. Мы всегда испытывали что-то новенькое, например, это альтернативные источники энергии: это газ, использование аккумуляторных батарей, это гибридные системы, которые позволяют работать карьерному самосвалу.

С белорусским машиностроением союзные СМИ продолжили знакомиться на Минском тракторном заводе. Завтра в программе пресс-тура передовые разработки отечественной медицины и союзные проекты в здравоохранении.

Фото: БелАЗ

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