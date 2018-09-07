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Российский банк хочет взыскать залоговый автомобиль через белорусский суд
Суд Фрунзенского района столицы сегодня начал рассмотрение дела, которое может стать прецедентом в отечественном правосудии.
Впервые в истории российский банк обратился в суд на территории нашей страны, чтобы взыскать у белорусской семьи залоговой автомобиль. Евгений и Алена Басько купили машину в Минском автосалоне, которая оказалось в залоге российского банка. Сама сделка на территории России не была зарегистрирована в федеральном реестре залогов. А бывший владелец машины перестал выплачивать по ней кредит. Теперь банк через суд хочет вернуть автомобиль.
"Почему российский банк не взыскал предмет залога на территории России, поскольку в самом договоре прописано, что все споры подлежат разрешению в суде России? Мы, конечно, ответ на этот вопрос нашли. По состоянию на сегодняшний день такой записи о регистрации залога в России нет. Поэтому и право на этот залог очень сомнительное. Суды России рассматривают подобные споры и отказывают во взыскании залога на том основании, что залог должным образом не зарегистрирован".
В Беларуси дело подобного рода рассматривается впервые. А, значит, от решения Фемиды будет зависеть и судьба других пострадавших при рассмотрении аналогичных дел.
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