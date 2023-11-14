Польша на днях отпраздновала свой так называемый День независимости. Однако, если исторически этот день знаменует объединение Польши после Первой мировой войны, то современники этот день трактовали иначе: они жгли файеры, а вместе с ними флаги ЛГБТ и Евросоюза.

А вот белорусский деструктив обратил внимание лишь на количество людей, которые вышли на улицу. Мол, смотрите - они сами вышли, смотрите, их никто не заставлял. Но что прячется за этими слезливыми строчками - что бэчебэшникам платят за каждый их митинг и акцию?

В августе 2020 года российский деструктивный оппозиционер Андрей Луганин тоже принимал участие в незаконных акциях в Минске. И вот что он рассказал программе "Это другое": "Это было шоу, а не митинг. Говорили, куда стать, что говорить. По дороге говорили, что будет грандиозный многотысячный митинг. Я не понимал, что это приобщено к выборам 2020 года. На большой площади я не видел никакой огромной акции. Там было человек 30, и с какими-то плакатами стояли люди".