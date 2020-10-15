Российский эпидемиолог о ситуации с коронавирусом

О том, что останавливать работу предприятий из-за ситуации с коронавирусом нецелесообразно, нашему телеканалу заявил Российский эпидемиолог Александр Горелов. Доктор медицинских наук также отметил, что важно предпринимать санитарные меры на заводах. И в случае необходимости изолировать заболевших. Эксперт также подчеркнул, сегодня у населения еще не сформировался коллективный иммунитет, поэтому важна разработка сразу нескольких вакцин против коронавируса.