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Российский киноэкипаж достиг Международной космической станции

Фильм космического масштаба сегодня отправился снимать российский киноэкипаж. С космодрома Байконур к МКС сегодня запустили корабль "Союз МС-19" с профессиональной съемочной группой: актрисой Юлией Пересильд, режиссером Климом Шипенко и космонавтом Антоном Шкаплеровым.

Сейчас киноэкипаж уже достиг Международной космической станции. Момент стыковки транслировался в прямом эфире. В момент сцепки произошли неполадки. Поочередно случился отказ двух комплектов оборудования автоматической системы сближения. В итоге корабль пристыковался к МКС в ручном режиме. В эти минуты новоиспеченные космонавты готовятся открыть люки.

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