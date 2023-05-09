Российский певец Стас Пьеха поздравил белорусов с праздником Победы

Уважаемые белорусы! Дорогие мои земляки, так как во мне течет белорусская кровь, мой дедушка, прадедушка и все предки по его линии были белорусами (они воевали в Великой Отечественной войне и одержали эту победу), я хочу вас поздравить с великим праздником Победы. Хочу сказать, очень важно помнить, что это событие было, что мы великая держава, которая справлялась и будет справляться со всеми трудностями. Очень важно гордиться, помнить, ликовать и праздновать внутренне как-то этот день, потому что, на мой взгляд, это самый главный день в году, самый главный, в который я и мои близкие искренне испытываем гордость. С праздником, дорогие белорусы!

Стас Пьеха