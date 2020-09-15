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Российский политик Леонид Калашников: Сегодня основная цель Запада - разорвать союзнические отношения Беларуси и России

Сегодня основная цель Запада - разорвать союзнические отношения Беларуси и России. И встреча двух президентов показала, что наш Союз не только выстоял в это непростое время, но стал еще крепче. Об этом нашему телеканалу рассказал российский политик, председатель Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

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