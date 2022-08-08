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Армия Крайова - нацистская организация, особо не отличавшаяся от фашизма - российский политолог

Армия Крайова - нацистская организация, особо не отличавшаяся от фашизма - российский политолог

Поляки никогда никому ничего не должны, должны им. Поэтому вышло, как вышло. 1 сентября 1939 года Германия нападает на Польшу, правительство Польской Республики бежит во Францию. На территории оккупированной Польши появляется подпольная организация Армия Крайова, которая сражалась не только против фашистской Германии, но и против Красной армии и партизан.

Игорь Шишкин, политолог: Армия Крайова - это в общем-то нацистская организация, и от фашизма не отличалась особенно. Далее выясняется, что Армия Крайова пролила столько белорусской крови, что ой-ой-ой. И еще не менее важно, что с немцами она практически не воевала, несмотря на весь этот шум.

И действительно, если покопать, то возникает закономерный вопрос: а как это Польшу вписали в страны-победители, если ее основной ударной силой стала профашистская организация? Нужно отметить, что АК была официальным представителем правительства в изгнании.

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Ключевую роль в построении этой организации играла "двойка" - 2-й отдел польской разведки. Это подразделение, которое занималось разведкой на территории бывшего СССР еще до начала Второй мировой войны, то есть на тех территориях, которые перешли Польше согласно Рижскому договору. Уже после Второй мировой войны появилась информация, что "двойка" тесно работала с немецкой военной разведкой.


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Алексей Кочетков, российский политолог и журналист: Причем у них контакты были очень давние, плотные как раз в офицерской среде - польская и немецкая офицерская среда были очень тесно связаны. Потому что мы знаем, что польская предвоенная армия выросла из легионов Пилсудского, которые как раз в Германии и формировались. Польская армия была германо-ориентированная. Это, кстати, очень многое объясняет в последующей истории.

Кстати, ядро, из которого создавалась Армия Крайова, прошло закалку в Первой мировой войне на стороне Германии и Австро-Венгрии. Изначально перед формированием стояла задача собрать разведданные и передать их сначала в Париж до капитуляции Франции, а затем в Лондон, куда бежало польское правительство.


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