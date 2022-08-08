Армия Крайова - нацистская организация, особо не отличавшаяся от фашизма - российский политолог

Алексей Кочетков, российский политолог и журналист: Причем у них контакты были очень давние, плотные как раз в офицерской среде - польская и немецкая офицерская среда были очень тесно связаны. Потому что мы знаем, что польская предвоенная армия выросла из легионов Пилсудского, которые как раз в Германии и формировались. Польская армия была германо-ориентированная. Это, кстати, очень многое объясняет в последующей истории.