Российский политолог: Не мы придумали санкции, но они подтолкнули нас перестраивать нашу экономику

Без суверенной экономики мы никуда не денемся. Нам нужно в десятки раз увеличивать темпы, нужно показать, люди должны видеть эту перспективу, что мы будем жить лучше с точки зрения благосостояния нашего населения. Я имею в виду Союзное государство в целом. И это сейчас очень важный момент, потому что временные трудности могут быть интерпретированы как? Мол, не надо было давать повод нашим партнерам зарубежным, они нам бы как-то помогли все равно, мы бы как-то жили. Не получится так.

Юрий Крупнов, политический и общественный деятель России, писатель, публицист, председатель Движения Развития