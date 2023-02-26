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Российский политолог: Не мы придумали санкции, но они подтолкнули нас перестраивать нашу экономику
Сегодня наша задача - укреплять союзную экономику, создавать совместные предприятия и сотрудничать с регионами. У Беларуси огромный потенциал. Она сохранила промышленность, модернизировала собственные производства. И это сегодня идет в позитив белорусско-российскому товарообороту. Он растет. Не мы придумали эти санкции, но именно они подтолкнули перестраивать нашу экономику. Таким мнением с нашим каналом поделился российский политолог, председатель Движения Развития Юрий Крупнов.
Без суверенной экономики мы никуда не денемся. Нам нужно в десятки раз увеличивать темпы, нужно показать, люди должны видеть эту перспективу, что мы будем жить лучше с точки зрения благосостояния нашего населения. Я имею в виду Союзное государство в целом. И это сейчас очень важный момент, потому что временные трудности могут быть интерпретированы как? Мол, не надо было давать повод нашим партнерам зарубежным, они нам бы как-то помогли все равно, мы бы как-то жили. Не получится так.
Российский политолог добавил, что сегодня очевидно, что эти санкции все равно продолжали бы давить, да и мировая экономика сама углубляет свой финансово-экономический кризис, поэтому спастись на этом "титанике", который верным курсом идет на айсберг, на его взгляд, это безумие.
"У нас сейчас создались отличные ситуации, теперь все дело за элитами наших стран, чтобы мы действительно выстроили новую суверенную хозяйственную систему с учетом колоссального опыта Советского Союза", - подытожил Юрий Крупнов.
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