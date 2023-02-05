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Российский политолог: ОАЭ - перспективный для сотрудничества регион

ОАЭ - это, безусловно, перспективные для сотрудничества государства. Богатые природные ресурсы, высокий научный потенциал, развитие IT-технологий, инвестиции в совместные проекты - все это открывает для Беларуси новые возможности для развития собственной экономики. И самое важное, что Беларусь на Ближнем Востоке воспринимают как конструктивного партнера, с которым хотят сотрудничать.

Таким мнением поделился российский политолог Дмитрий Ежов.

Дмитрий Ежов, политолог, доцент Финансового университета при Правительстве России:
ОАЭ являются олицетворением Ближнего Востока. Там есть направления, которые можно развивать, в рамках которых можно взаимодействовать. Амбициозный проект - "Северный берег". С помощью инвесторов из ОАЭ строится на территории Беларуси. Это и сотрудничество в области искусственного интеллекта, и ряда других направлений. Все это, безусловно, перспективно.

"Создается впечатление, что власти ОАЭ более благосклонно настроены к сотрудничеству с конструктивными партнерами. Можно вспомнить попытки американских властей достичь каких-то договоренностей, в частности, в вопросах, связанных с нефтью и рядом других моментов. Но успехом они не увенчались. Когда конструктивный подход во взаимодействиях между государствами, это, безусловно, имеет соответствующий эффект. Когда подход деструктивный - там эффект обратный. Собственно, Беларусь и Россия в настоящее время являются демонстраторами конструктивного подхода в межгосударственных отношениях", - отметил Ежов.

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