Российский политолог: ОАЭ - перспективный для сотрудничества регион

Дмитрий Ежов, политолог, доцент Финансового университета при Правительстве России:

ОАЭ являются олицетворением Ближнего Востока. Там есть направления, которые можно развивать, в рамках которых можно взаимодействовать. Амбициозный проект - "Северный берег". С помощью инвесторов из ОАЭ строится на территории Беларуси. Это и сотрудничество в области искусственного интеллекта, и ряда других направлений. Все это, безусловно, перспективно.