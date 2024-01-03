Российский политолог считает, что Запад еще не дозрел до переговоров с Москвой

В отношениях России и Запада понятно, что Запад не готов к предметному диалогу с Россией по вопросам безопасности в формате, который был сформулирован Москвой в декабре 2021 года. Об этом в программе "Тренды" заявил российский политолог-американист Дмитрий Евстафьев.

Пока Запад не дозреет до этого, диалог невозможен, считает политолог. "Дозревать он будет крайне сложно, потому что 2024 год и начало 2025-го - это, вероятнее всего, период выборных процессов в целом ряде европейских стран и Соединенных Штатов. И здесь, конечно, ни к какому диалогу никто готов не будет", - пояснил Дмитрий Евстафьев.