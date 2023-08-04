Российский политолог: США оккупировали Евросоюз

Америка фактически оккупировала Европейский союз. Она создала такие военно-политические условия, при которых сами европейцы тотально зависимы от оборонно-промышленного комплекса США и от американской армии. С одной стороны, они когда-то радостно размещали на своей территории вашингтонские военные базы и думали, что таким образом защищают себя от советской агрессии во времена холодной войны, но сами не заметили, как это в конечном итоге привело к тотальной утрате их суверенитета.

Павел Фельдман, кандидат политических наук, замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН