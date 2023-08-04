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Российский политолог: США оккупировали Евросоюз

США используют украинский кризис, чтобы усилить контроль над европейскими союзниками и диктовать свой политический курс. Таким мнением поделился российский политолог Павел Фельдман. По его словам, за недальновидную политику западных чиновников и желание угодить Штатам будут расплачиваться европейские граждане.

Америка фактически оккупировала Европейский союз. Она создала такие военно-политические условия, при которых сами европейцы тотально зависимы от оборонно-промышленного комплекса США и от американской армии. С одной стороны, они когда-то радостно размещали на своей территории вашингтонские военные базы и думали, что таким образом защищают себя от советской агрессии во времена холодной войны, но сами не заметили, как это в конечном итоге привело к тотальной утрате их суверенитета.
Павел Фельдман, кандидат политических наук, замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН

Павел Фельдман подчеркнул, что Соединенные Штаты, пользуясь украинским кризисом, пытаются навязать европейским партнерам и союзникам свой зонтик безопасности. Но, как это всегда бывает с американцами, это, разумеется, пройдет для европейцев не бесплатно и не безболезненно, они уже расплатились.

"Под американским давлением они были вынуждены отказаться от покупки российских углеводородов. Американцы делают Европу все более и более зависимой от них, а эта зависимость в конечном итоге оборачивается страшным экономическим эффектом. В конечном итоге за украинский кризис, за недальновидную политику Брюсселя будут расплачиваться рядовые европейские налогоплательщики", - подвел итог политолог.

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