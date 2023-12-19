Российский сериал "Слово пацана" всколыхнул зрителей стран постсоветского пространства - романтизация насилия как главный тренд

К сожалению, преступное сообщество популяризируется, пропагандируется. Несмотря на заверение авторов фильма о том, что в фильме есть мораль и в конце фильма у главных героев очень трагический конец, тем не менее, дети, не имеющие такого критического мышления и жизненного опыта, как взрослые, воспринимают происходящее на экране буквально. Поэтому во многих регионах нашей страны замечены дети, уже начиная в возрасте от 12 лет, которые пока еще в играх, но, тем не менее, имитируют происходящее на экране.

К сожалению, преступное сообщество популяризируется, пропагандируется. Несмотря на заверение авторов фильма о том, что в фильме есть мораль и в конце фильма у главных героев очень трагический конец, тем не менее, дети, не имеющие такого критического мышления и жизненного опыта, как взрослые, воспринимают происходящее на экране буквально. Поэтому во многих регионах нашей страны замечены дети, уже начиная в возрасте от 12 лет, которые пока еще в играх, но, тем не менее, имитируют происходящее на экране.

"И когда огромная толпа молодежи - 30 - 40 человек - на экране в ходе сериала нападают на одного, готовы его убить, то есть там кровь, насилие. И при этом звучит романтическая песня, популярной в то время группы "Мираж" со словами "Где ты, мой новый герой, я о тебе мечтала", но, согласитесь, это очень похоже на пропаганду. Поэтому я обратилась в Роскомнадзор с просьбой проверить этот фильм на возможность присутствия его как в интернете, так и дальнейшей трансляции. Например, в кинотеатрах его могут показать, его могут продать телевизионным каналам. Самое печальное, что фильм снят на государственные деньги, то есть на деньги налогоплательщиков, которые вряд ли хотели бы, чтобы их дети как губка впитывали тот пример, который они видят на экране", - рассказывает Ирина Волынец