Российский Трансмашхолдинг до конца года поставит Минскому метрополитену 28 новых современных вагонов

Разработано и сделано специально для белорусской столицы. Российский Трансмашхолдинг до конца 2024 года поставит Минскому метрополитену 28 новых современных вагонов. Первый состав уже до конца лета. Этот новый электротранспорт будет работать на третьей (Зеленолужской) линии минской подземки.

К слову, уже в этом году там откроют три новые станции. В самом же машиностроительном проекте "Минск 2024" немалая роль и у промышленной кооперации двух стран.

Когда "двери открываются" в новые инфраструктурные возможности белорусской столицы. Подробности смотрите в сюжете Алексея Кондратенко.

Минимальный шум при максимальном уровне комфорта. Похожие на будущие минские электропоезда работают на Некрасовской линии московского метро (это на востоке российской столицы).

Жители Некрасовки - одного из новых и динамично развивающихся районов в Москве - уже привыкли быстро добираться до любой точки мегаполиса благодаря метро. Вместе с ним свой первый пятилетний юбилей здесь отмечает и электродепо "Руднево", которое обслуживает поезда нового типа.

Здесь есть синхронный тяговый привод, то есть вагоны стали ездить плавнее. Шумоизоляция позволяет пассажирам слушать музыку или читать книги. Еще есть интерактивная карта, которая подскажет человеку, как оптимально добраться до той или иной станции. Роман Богатырев, заместитель директора по производству ООО "Метровагонмаш-Сервис"

Научно-техническая и инженерно-конструкторская мысль, сборка, сервис. Все это компетенции, которые развивает Трансмашхолдинг. Компания - номер один среди производителей железнодорожного и городского рельсового транспорта в России и СНГ. Оптимизируют рабочие процессы в том числе и VR-технологии.

Во всех проектах мы используем только собственные разработки, в том числе и ключевых компонентов, таких наукоемких, как, например, тяговые электрические машины, статические преобразователи, микропроцессорные системы управления. Юрий Орлов, генеральный конструктор ООО "ТМХ Инжиниринг"

На заводе "Метровагонмаш" в Мытищах сегодня реализуют проект "Минск 2024". В актуальном деловом портфеле 7 четырехвагонных электропоездов для белорусской столицы. Заказ с индивидуальным подходом.

У нас реализована система автоведения, которая синхронизирует платформенные автоматические двери минского метро с нашим составом. Для этого мы сделали кузов короче на 100 м. Пульт получился эргономичным и удобным для машиниста. Алексей Жмак, директор обособленного подразделения ООО "ТМХ Инжиниринг" (г. Мытищи)

Итак, за ближайшую неделю российские машиностроители закончат сборку первого состава для Минска. Далее будет тест-драйв на самом заводе, а до конца лета электропоезд встанет на испытательные рельсы уже в белорусской столице.

Мы выпускаем специально для Минского метрополитена модель "Минск 2024". Это современный поезд, основанный на одной из наших ключевых моделей - 765 и 766 серия. Это и сквозные проходы, это и системы безопасности, системы кондиционирования, обеззараживания воздуха. Андрей Степнов, генеральный директор АО "Метровагонмаш"

"В рамках промышленной кооперации из Беларуси нам поставляют такие комплектующие, как гасители, стеклоочистители, блоки автоматической регулировки скорости, а также радиооборудование", - рассказал директор по внешним связям АО "Метровагонмаш" Олег Лысяк.