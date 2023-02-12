Российский журналист Соловьев об увиденном на белорусских полигонах



Владимир Соловьев, телеведущий, журналист (Россия):

У россиян сейчас накоплен гигантский опыт, и ребята, которые на полигонах готовят - это ребята, которые прошли через реальную горячую зону и хорошо понимают, что может понадобиться. Очень важно, что белорусские братья не только создали фантастические условия, но и сами вместе с нами готовятся, учатся.

Так оценил увиденное на белорусских полигонах российский журналист Владимир Соловьев. Он приезжал к военным на несколько дней. Раньше телеведущий бывал и в районе боевых действий в Донбассе. И прекрасно понимает, что значит толковая подготовка для солдат и командиров. И что значит обучаться тому, что действительно нужно на войне. А именно грамотный подход отмечают все, кто сейчас тренируется на учебных полях Беларуси. Без шелухи и пауз здесь учатся.