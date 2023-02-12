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Российский журналист Соловьев об увиденном на белорусских полигонах
Защита общих рубежей - большой пласт повестки нынешнего времени. Границам Беларуси все больше внимания, как с внешней, так и с внутренней стороны.
Уравновесить растущие силы НАТО в регионе решено с помощью региональной группировки войск. В действии ее недавно увидел известный российский журналист Владимир Соловьев и автор нашего проекта "Диспозиция".
В эфире "Диспозиция". Это Гагарин. Поехали. В последние дни многие эксперты настойчиво предрекают усиление противостояния в Украине. Ожидают чуть не генеральное сражение. Есть некоторые признаки интенсификации конфликта, которые касаются Беларуси. К примеру, на порядок выросло количество полетов боевой авиации НАТО у границ нашей страны.
Игорь Тищенко, командир радиотехнической бригады ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Беларуси:
Все воздушные суда подлежат радиолокационному контролю. Полеты авиации на сопределе увеличились в несколько раз. Западные страны наращивают авиационную составляющую, но нам это не мешает, мы все видим, мы все наблюдаем и все выдаем.
Видят, конечно, и нас. Очень внимательно наблюдают. На недавнем белорусско-российском учении при перелете отечественного военно-транспортного Ил-76 над нейтральными водами совсем рядом вдруг оказались гости из летных рядов альянса. Тоже, к слову, военные из разных стран в НАТО вместе летают. И на земле тренируются энергично вместе. В общем, ничего нового мы не явили планете, когда стали активно развивать региональную группировку войск. Да и условия сейчас такие, что без боевых компетенций иные соседи на тебя как на кролика будут смотреть и про "крессы всходни" все будничней повторять.
Владимир Соловьев, телеведущий, журналист (Россия):
У россиян сейчас накоплен гигантский опыт, и ребята, которые на полигонах готовят - это ребята, которые прошли через реальную горячую зону и хорошо понимают, что может понадобиться. Очень важно, что белорусские братья не только создали фантастические условия, но и сами вместе с нами готовятся, учатся.
Так оценил увиденное на белорусских полигонах российский журналист Владимир Соловьев. Он приезжал к военным на несколько дней. Раньше телеведущий бывал и в районе боевых действий в Донбассе. И прекрасно понимает, что значит толковая подготовка для солдат и командиров. И что значит обучаться тому, что действительно нужно на войне. А именно грамотный подход отмечают все, кто сейчас тренируется на учебных полях Беларуси. Без шелухи и пауз здесь учатся.
Военнослужащий Российской Федерации:
Занимаемся в целом в течение дня боевой подготовкой, предметами, которые характерны для нашей категории. Естественно, тем, что пригодится. Это определенные моменты при стрельбе, определенные моменты при устранении задержек, тактическая медицина. Не то, что написано, а то, что пригодится по факту, уже с опытом наших товарищей.
Белорусская армия сейчас словно матрица, которая впитывает опыт россиян и на ходу корректирует программу подготовки, а также совершенствует материальную базу. Она сейчас заточена на помощь в достижении результата при минимальных потерях.
Вадим Суров, начальник Объединенного учебного центра Вооруженных Сил Беларуси:
На сегодняшний день проходит обучение военнослужащих, как Российской Федерации, так и Вооруженных Сил Республики Беларусь на едином фоне по подготовке региональной группировки войск. На данном учебном месте на танковом огневом городке совместные экипажи, как российские, так и белорусские выполняют упражнения подготовительные, а также отрабатывают вопросы на тренажерах. Дальше они оттачивают свое мастерство на полигонах.
А после полигонов лучшим из лучших белорусов доверяется служба по усилению охраны и обороны государственной границы. Ключевое здесь слово - обороны. Обороны. Ее мощь также почувствовал коллега с российского телевидения.
Владимир Соловьев, телеведущий, журналист (Россия):
Учитывая, что Беларусь сейчас выполняет важнейшую задачу сдерживания и, вежливо говоря, несколько тысяч километров не самой дружественной границы, то Беларусь блестяще выполняет задачу. Так что каждому недоброжелателю надо сто раз подумать перед тем, как он решится на любую провокацию.
Европа сегодня вновь проходит такую фазу, когда военные действия зачастую формируют политическую реальность. А на поле боя, в отличие от политических площадок, ошибки не прощаются. Их следует избегать заранее. И более быть, чем казаться.
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