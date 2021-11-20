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Автопробег "Дорога памяти" посещает мемориальный комплекс "Адаменская горка"

Российско-белорусский автопробег "Дорога памяти" уже второй день путешествует по Беларуси. Свой путь колонна начала из Витебска. В эти же минуты молодежь посещает мемориальный комплекс "Адаменская горка" в поселке Лиозный. Напомним, марафон патриотов стартовал накануне из Брестской крепости. Автопробег также прошел через Курган Славы и "Хатынь".

Всего в маршруте автопробега более 800 километров.

Финишируют в Смоленске - там пройдет молодежный форум. Патриоты из Беларуси и России обсудят вопросы сохранения исторической памяти и воспитания детей. Посетят и Музей Великой Отечественной войны.

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