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Российско-белорусский спутник планируют запустить в 2021 году

Российско-белорусский спутник планируют запустить в 2021 году

"... сейчас разрабатывается эскизный проект, определяются финансирование, комплектация. В основном это будут комплектующие белорусского и российского производства. Мы сейчас готовы к тому, чтобы создавать спутники в большей части на белорусской комплектации", - сказал председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков. Сегодня в НАН состоятся переговоры с генеральным директором госкорпорации "Роскосмос" Дмитрием Рогозиным.

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