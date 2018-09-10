Российскому банку отказать. Суд в Минске вынес приговор по иску о залоговом авто

Суд Фрунзенского района Минска вынес приговор по первому иску о залоговом авто. За этим процессом следили как российские банки, так и сотни таких же обманутых белорусских водителей, которые по незнанию купили машину с непогашенным кредитом. В Беларуси это дело - прецедент в истории нашего судопроизводства. А значит, от решения суда зависела и судьба других пострадавших при рассмотрении аналогичных дел. В итоге было принято решение отказать российскому банку в удовлетворении и обращении взыскания на автомобиль, ссылаясь на международное законодательство.