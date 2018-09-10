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Российскому банку отказать. Суд в Минске вынес приговор по иску о залоговом авто

Суд Фрунзенского района Минска вынес приговор по первому иску о залоговом авто. За этим процессом следили как российские банки, так и сотни таких же обманутых белорусских водителей, которые по незнанию купили машину с непогашенным кредитом. В Беларуси это дело - прецедент в истории нашего судопроизводства. А значит, от решения суда зависела и судьба других пострадавших при рассмотрении аналогичных дел. В итоге было принято решение отказать российскому банку в удовлетворении и обращении взыскания на автомобиль, ссылаясь на международное законодательство.

Евгений и Алена Басько купили подержанный автомобиль в минском автосалоне. Машина не стояла в реестре уведомлений о залоге, однако вскоре семья получила иск в суд. Оказалось, что предыдущий владелец машины имеет большие финансовые трудности, но несмотря на это мужчина оформил кредит на авто в размере 770 000 российских рублей, продал машину и перестал рассчитываться за авто. При этом российский банк не посчитал нужным занести сделку в реестр уведомлений о залоге.

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