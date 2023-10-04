Российскому иноагенту Галкину пришлось учить латвийский и литовский языки, чтобы ему разрешили выступать на главных прибалтийских площадках.

На что Галкин променял многомиллионную Россию? Похоже, что на единовременную финансовую помощь из Украины, которая выделялась для его политической деятельности - агитации, очернения России. До этого Галкин неоднократно выступал против СВО в Украине, а позже начал давать концерты, средства от которых направлялись на помощь Незалежной.

Теперь он выступает в небольших залах для прибалтов. Конечно, небольшие залы - это не плохо. Просто это реальность, в том числе и для такой звезды советской эстрады, как Вайкуле.

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