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Рост числа онкозаболеваний в Беларуси прогнозируют в НАН
Факт
В 2023 году в Беларуси было выявлено порядка 56 тыс. новых случаев онкологии, пишетSputnik.Заместитель директора по научной работе РНПЦ онкологии и медицинской радиологииакадемик НАН Сергей Красныйзаявил, что это предварительные данные.
Каждый год в Беларуси выявляется не менее 50 тыс. онкологических заболеваний.Академик привел статистику: в 2019 году до пандемии коронавируса эта цифра составляла 54,5 тыс., после чего произошел резкий спад. Снижение заболеваемости онкологией в Беларуси произошло в 2020 году - почти на 20 %. Пациентов с раком стало меньше примерно на 10 тыс.
Такая же ситуация наблюдалась в 2021-м, когда на первый план вышла борьба с коронавирусом.
В 2022 году все вернулось на свои места: было зарегистрировано более 51 тыс. случаев онкологии. А по предварительным итогам 2023-го эта цифра составила 56 тыс. случаев.
В 2024-м и последующих годах прогнозируется увеличение онкозаболеваний в Беларуси.
Фото:pixabay.com
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