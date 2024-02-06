Рост числа онкозаболеваний в Беларуси прогнозируют в НАН

В 2023 году в Беларуси было выявлено порядка 56 тыс. новых случаев онкологии, пишет Sputnik.Заместитель директора по научной работе РНПЦ онкологии и медицинской радиологииакадемик НАН Сергей Красныйзаявил, что это предварительные данные.



Каждый год в Беларуси выявляется не менее 50 тыс. онкологических заболеваний.Академик привел статистику: в 2019 году до пандемии коронавируса эта цифра составляла 54,5 тыс., после чего произошел резкий спад. Снижение заболеваемости онкологией в Беларуси произошло в 2020 году - почти на 20 %. Пациентов с раком стало меньше примерно на 10 тыс.



Такая же ситуация наблюдалась в 2021-м, когда на первый план вышла борьба с коронавирусом.



В 2022 году все вернулось на свои места: было зарегистрировано более 51 тыс. случаев онкологии. А по предварительным итогам 2023-го эта цифра составила 56 тыс. случаев.



В 2024-м и последующих годах прогнозируется увеличение онкозаболеваний в Беларуси.



Фото:pixabay.com