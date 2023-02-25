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Украина расширяет заминированную полосу вдоль границ с Беларусью и Россией
Украина продолжает сеять минные поля. Киев решил расширить заминированную полосу вдоль границ с Беларусью и Россией. В украинской госпогранслужбе отметили: "Полоса вдоль украино-российской и украино-белорусской границы увеличится до 2 километров в ширину". Отмечается, что помимо этого вопроса Верховной радой был урегулирован порядок привлечения Вооруженных сил Украины, Нацгвардии и полиции для выполнения функции пограничников. Напомним, ранее Госпогранкомитет Республики Беларусь сообщал, что Украина продолжает демонстративное минирование сопредельной с нами территории и провокации.
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