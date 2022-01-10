Рост заболеваемости коронавирусом ожидается в Беларуси к концу января

Усугубить положение может и штамм "омикрон", который официально подтвержден в нашей стране две недели назад. Есть уже и внутренние заражения. Пока по-прежнему преобладает "дельта", но "омикрон" его постепенно вытесняет. В зоне риска в том числе молодежь и дети.