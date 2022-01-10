ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Рост заболеваемости коронавирусом ожидается в Беларуси к концу января

Рост заболеваемости коронавирусом в Беларуси ожидается к концу января - началу февраля. Таким мнением стелеканалом "Беларусь 1" поделился врач-инфекционист Юрий Горбич. Он отметил - эпидситуация остается чувствительной.

"Омикрон" в Беларуси: в зоне риска - молодежь и дети

Усугубить положение может и штамм "омикрон", который официально подтвержден в нашей стране две недели назад. Есть уже и внутренние заражения. Пока по-прежнему преобладает "дельта", но "омикрон" его постепенно вытесняет. В зоне риска в том числе молодежь и дети.

Эпидситуация в Беларуси

Вакцинация детей и беременных женщин, передача антител от молодой мамы к ребенку, эффективность имеющихся в Беларуси препаратов от "омикрона". За сутки в Беларуси зарегистрированы 640 пациентов с COVID-19, выписаны 372. Умерли 12 человек. Тестов проведено 9 175.

Полное интервью с Юрием Горбичем смотрите сегодня вечером в "Панораме".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все