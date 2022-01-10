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Рост заболеваемости коронавирусом ожидается в Беларуси к концу января
Рост заболеваемости коронавирусом в Беларуси ожидается к концу января - началу февраля. Таким мнением стелеканалом "Беларусь 1" поделился врач-инфекционист Юрий Горбич. Он отметил - эпидситуация остается чувствительной.
"Омикрон" в Беларуси: в зоне риска - молодежь и дети
Усугубить положение может и штамм "омикрон", который официально подтвержден в нашей стране две недели назад. Есть уже и внутренние заражения. Пока по-прежнему преобладает "дельта", но "омикрон" его постепенно вытесняет. В зоне риска в том числе молодежь и дети.
Эпидситуация в Беларуси
Вакцинация детей и беременных женщин, передача антител от молодой мамы к ребенку, эффективность имеющихся в Беларуси препаратов от "омикрона". За сутки в Беларуси зарегистрированы 640 пациентов с COVID-19, выписаны 372. Умерли 12 человек. Тестов проведено 9 175.
Полное интервью с Юрием Горбичем смотрите сегодня вечером в "Панораме".
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