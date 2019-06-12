Марафон "75" - это еще один важный проект, чтобы подвиги наших героев и то страшное время никогда не были забыты. Чтобы мы и особенно молодежь всегда об этом помнили. Юным белорусам очень трудно представить, что когда-то, пусть даже четверть века назад, все было по-другому. О жизни нашей страны в 90-е они знают из рассказов родных и старших коллег. О том, как развивалась Беларусь, какие сейчас есть возможности у нового поколения, порассуждали в проекте "Ровесники независимости", посвященном 25-летию Основного закона страны - Конституции - и институту президентства (видео).



