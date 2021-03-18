Ровно 100 лет исполнилось со дня подписания Рижского мирного договора

Уроки истории, которые важно усвоить

Тогда Беларусь рассматривалась как аграрный придаток Польши с низким уровнем жизни и дешевой рабочей силой. Любое инакомыслие жестко подавлялось.

Максим Осипов, обозреватель отдела политической информации "Беларусь сегодня":

"Фольклор, культура, язык. Именно этот код нации пытались просто выжечь, причем выжечь вплоть до того, что раскаленным железом. Но как рассказывает история человеческого развития, обычно даром подобное не проходит. Это, собственно говоря, и объяснил тот факт, почему в 1939 году воссоединение, т.е. по сути отказ от Рижского мира было воспринято с таким энтузиазмом, почему 17 сентября - это сакральная дата. Это не восстановление двух пазлов - это восстановление единого разрезанного по живому".

Даже после 17 сентября 1939 года, когда Красная армия освободила Западную Беларусь от польского господства, еще были слышны отголоски оккупации. Вооруженные нападения на воинские подразделения, ограбления магазинов, разгромы сельских советов, зверские убийства - так действовали польские банды. Грязно прославились, например, Армия Крайова и банда Тура. Об их действиях, к слову, рассказывают на страницах "СБ. Беларусь сегодня".

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Рижский договор в те годы поддержали и другие европейские страны, опасаясь советской экспансии на свои территории. История восстановила справедливость, но не остановила попыток взять реванш. Именно так сегодня можно характеризовать события прошедшей осени в Беларуси. Уже открыто вывешивались карты и флаги с новым геоустройством. В стремлении возобновить сооружение территориального коридора между Востоком и Западом современные европолитики попытались сделать все, чтобы вновь провести водораздел в жизни белорусов и даже их семей. Но мудрых история учит. Невероятно прикрытый замысел удалось рассмотреть даже без микроскопа.

Наше наследие - наша гордость

Мы этого не хотим. Белорусская нация урок усвоила. И вряд ли поверит очередным громким западным обещаниям. Народ не позволит каверкать историю и героизировать тех, кто видел в Беларуси только сырьевой придаток.

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:

"И опять мы видим, что сегодня польские правящие элиты идут на конфронтацию, разжигание противостояния в сфере исторической памяти белорусского народа и польского народа. Когда поднимаются на щит деятели, которые фактически осуществляли геноцид белорусского населения и на территории Белосточчины. Проклятые солдаты по сути дела скатились до бандитизма, а некоторые до геноцида населения по национальному и религиозному принципу. Эти вещи недопустимы".