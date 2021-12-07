Ровно 3 недели назад - 16 ноября - беженцы подверглись атаке польских военных

Пока коллективный Запад придумывает все новые нерабочие схемы, люди, бегущие из разрушенных войной стран, продолжают ждать снисхождения от европейских политиков. Те в свою очередь демонстративно ситуацию игнорируют. Сегодня 30-й день массового пребывания беженцев на белорусско-польской границе. И ровно три недели как они с крышей над головой. С места событий репортаж Анастасии Бенедисюк.

Черный вторник (и не иначе) вспоминают сегодня в ТЛЦ "Брузги". Ровно 3 недели назад - 16 ноября - эти люди подверглись атаке со стороны польских военных. Тогда против этих безоружных людей применили водометы. Позже мы узнали, что их травили будто тараканов. Кроме этого, использовались слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Все они свидетели тех зверств, как и мировые СМИ, которые тогда работали на границе. Прошло 3 недели. Освещать проблемы беженцев остались только белорусские журналисты. И накануне приехал один испанский корреспондент. Маркино Рикардо на польской стороне проработал, если этот глагол, конечно, может быть уместным, 5 дней.

С журналистами в Польше не церемонятся. Хоть недавно там вроде как заработал пресс-центр. Но нет оттуда вестей. Съемочным группам по-прежнему запрещено объективно освещать ситуацию. Тем, кто по ту сторону проволоки, в главную задачу определено работать на имидж армии и популяризировать службу, где надо воевать против женщин, детей и инвалидов.













На улице заметно похолодало. Минус 10 воспринимается куда серьезнее. Сложно представить, что было бы с этими людьми, если бы они так и оставались в лесу, или, что хуже, на бетоне перед проволокой. В ТЛЦ температура комфортная. Тем не менее семьи утепляют свои импровизированные жилища. Укрываются одеялами, куртками - это все предметы гуманитарной помощи. Что-то передавали небезразличные.

Сегодня партию гуманитарной помощи привезли от ЮНИСЕФ. Средства гигиены - всего 600 наборов, по одному на семью. А также детские игрушки - мягкие и развивающие.

В центре все еще остаются сотни семей, они не теряют надежду получить гуманитарный коридор через Польшу и попасть в Германию.