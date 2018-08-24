Ровно неделя до первых звонков в Беларуси

У родителей и школьников еще есть время подготовиться. Специализированная торговля развернулась по всей стране. В Гомельской области - более 900 "уголков школьника" и почти 230 ярмарок. Выбор огромный - свыше 350-ти моделей одежды делового стиля и 100 обуви. Скидки - до 30 %. Специальные акции приготовили для многодетных и неполных семей.