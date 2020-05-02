3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Ровно неделя остается до Дня Великой Победы
Беларусь сильна своими традициями. И эти дни наполнены особым смыслом. Ровно неделя остается до Дня Великой Победы. Каждый год 9 Мая мы отмечаем торжественно. А этот год еще и юбилейный. 75 мирных лет. Сегодня все мы вспоминаем уроки прошлого и, главное, тех, ради кого сейчас (в наши дни) мы обязаны быть вместе - сплоченными и едиными. Пожалуй, эти слова как никогда приобретают особый смысл.
Белорусский народ - народ-победитель. И это чувство гордости - наш источник силы
И, конечно, в эти дни все наше внимание, тепло и забота направлена им - главным героям - ветеранам. Именно они - пример исключительной стойкости и мужества. Шли последние дни перед Победой. Так, 2 мая 1945 года войска Первого Белорусского фронта под командованием маршала Жукова совместно с войсками Первого Украинского фронта под командованием маршала Конева полностью заняли столицу фашистской Германии город Берлин! Большая часть войск Берлинского гарнизона, оборонявшего город, осознав бесполезность сопротивления, сложила оружие и сдалась в плен в 3 часа после полудня. Спустя некоторое время был написан приказ о капитуляции фашистской Германии.
И вот наши дни. Героические подвиги, истории и судьбы каждого белоруса объединил патриотический проект "Беларусь помнит. Помним каждого". Вся следующая неделя пройдет под мирным символом - цветов яблони: белорусы возложат цветы к мемориальным комплексам, обелискам, памятникам, братским могилам и Могилам Неизвестных Солдат во всех уголках нашей страны. Присоединиться к патриотической эстафете, почтить минутой молчания память героев и поблагодарить их за 75 мирных лет сможет каждый. А еще внести свой вклад в реставрацию и восстановления тех мест, которые не позволят молодому поколению забыть цену Великой Победы. Около 9 тысяч захоронений сегодня вписаны в маршрут по местам боевой славы.
Президент
Все
Лукашенко: Председатели райисполкомов задействованы не так, как должны быть
Президент Беларуси: ВНС не должно довлеть над другими органами власти
19 ноября пройдет заседание Президиума Всебелорусского народного собрания
Лукашенко убежден, что Беларуси и Монако нужно придавать больше внимания тому, что их объединяет
Политика
Все
Общество
Все
ГТК: Пули для стрелкового оружия пытались трижды за неделю незаконно ввезти в Беларусь
В музее истории ВОВ наградили 37 лучших студентов-стипендиатов от ФПБ
В Белтелерадиокомпании проходит акция "Здоровье женщины - здоровье нации"
Вольфович: Наши оппоненты используют все возможности, чтобы попытаться вновь раскачать обстановку
В мире
Все
"Грузинская мечта" была близка к исполнению - кого не удовлетворили результаты выборов
На 79-й сессии ГА ООН принята резолюция о сотрудничестве с ОДКБ
Вашингтон заранее поделился своим решением с Сеулом о разрешении Украине наносить удары по России
Путин подписал указ об утверждении обновленной ядерной доктрины
Регионы
Все
Происшествия
Все
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП
132 хомяка разбежались по самолету - рейс был остановлен
Смерти на железной дороге - под колеса поездов попали два пенсионера