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Роза, выращенная в Беларуси, будет радовать красотой дольше, уверяют местные цветоводы
По всей Беларуси разворачиваются торговые локации с цветами в канун самого красивого весеннего праздника. Охапки тюльпанов и миллионы роз вырастили белорусские цветоводы, чтобы порадовать всех женщин нашей страны. В цветочном деле множество нюансов, работа очень кропотливая, поэтому требует полной отдачи и соблюдения технологий. Как в этом году подготовились цветоводы и флористы к самому красивому весеннему празднику? Все краски марта собрала Марина Романовская.
В теплицах Гомельского опытного лесхоза тюльпановый рай. Пестрые бутоны достигли нужной зрелости. Ради красивого весеннего праздника, когда нежный букет - самый желанный подарок для женщин, цветоводы усиленно трудятся. Луковицы высаживали в конце ноября в ящики с торфом. Следили за температурой, влажностью, чтобы успеть в срок.
Нина Пешкун, начальник лесного питомника Гомельского опытного лесхоза:
Самый сложный период, когда много листвы, и чтобы не упал цветок, температура должна быть около 15 градусов и влажность до 75 %. В этом году мы высадили 15 сортов луковиц в количественном выражении 30 тысяч.
Сорта - на любой вкус!
Привычный красный, пионовидный розовый, строгий фиолетовый. Разнообразие сортов впечатляет. Идеальная высота стебля для продажи - 45 сантиметров. В начале марта специалисты по выращиванию тюльпанов усиленно работают, чтобы праздник был ярким.
"С ними нужно очень бережно, аккуратно, потому что они хрупкие, нежные", - с любовью рассказывает лесовод Марина Музыченко.
Белые, персиковые и красные розы. Столько, что не сосчитать. Цветы на этих плантациях выращивают под искусственным солнцем - проверенная и годами отработанная технология. Так получается не зависеть от поры года. Срезают цветы каждый день. Растут розы в минеральной вате. Подкормка и увлажнение почвы производятся через капельный полив.
В теплицах оптимальный микроклимат для цветов. Розы здесь выращивают круглый год. Работа деликатная, как и сам цветок. Требует особенного подхода и постоянного внимания.
В распоряжении сортировочная станция. Машина самостоятельно определяет, в какой букет попадет цветок. Из теплицы розы отправляются прямиком на прилавок, минуя долгую транспортировку. Местные цветоводы уверяют, что выращенная в Беларуси роза будет намного дольше радовать красотой, чем привезенная из-за границы.
"Освещение - самое главное. Температура постоянная, уход. Буду говорить за всех и за себя тоже: мы всегда в хорошем настроении. И это тоже влияет на рост роз", - уверяет главный агроном Ксения Костерева.
Выращивание декоративных растений - востребованное направление
Еще одно направление, которое освоили цветоводы в Орше, - выращивание декоративных растений. К примеру, гортензии. Тоже пользуются популярностью в канун праздника. Работа кропотливая. Но она того стоит, отмечают специалисты. Из плюсов - радовать такой подарок будет очень долго. А заказать можно и без похода в садово-цветочный центр - на онлайн-платформах.
Иван Дубовик, директор производственного комплекса по выращиванию свежесрезанных, декоративных и плодово-ягодных растений:
Вот такие хрупкие растения в целости и сохранности приезжают в любой уголок Беларуси. Большие растения транспортируются в коробочках побольше, мелкие - вот в таких коробочках. Эта тара безопасная, можно крутить, бросать. С самими растениями ничего не будет Оно плотно зафиксировано.
А еще в этих теплицах играет музыка. Здесь успели убедиться: и для цветов, и для людей важна атмосфера. Такая, чтобы дарила радость и в праздники, и в будни.
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