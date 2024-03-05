Роза, выращенная в Беларуси, будет радовать красотой дольше, уверяют местные цветоводы

Самый сложный период, когда много листвы, и чтобы не упал цветок, температура должна быть около 15 градусов и влажность до 75 %. В этом году мы высадили 15 сортов луковиц в количественном выражении 30 тысяч

В теплицах Гомельского опытного лесхоза тюльпановый рай. Пестрые бутоны достигли нужной зрелости. Ради красивого весеннего праздника, когда нежный букет - самый желанный подарок для женщин, цветоводы усиленно трудятся. Луковицы высаживали в конце ноября в ящики с торфом. Следили за температурой, влажностью, чтобы успеть в срок.