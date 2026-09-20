Розенбаум проголосовал на выборах депутатов Госдумы РФ в Минске

В Беларуси открыты 7 участков для голосования на выборах в Государственную Думу. Только за первые часы работы, а также с учетом досрочного голосования, участие в избирательной кампании приняли свыше 2 тыс. россиян.

Свой гражданский долг выполнил и Александр Розенбаум. Народный артист России отдал свой голос на избирательном участке в Минске.

Александр Розенбаум, народный артист России:

"Я приучен своей страной, своей родиной, своими родителями выполнять гражданский долг. Считаю, что просто прийти сюда - это обязанность, я ведь гражданин своей страны. Прийти в родное посольство - это всегда в радость. Мне белорусский народ бесконечно дорог. Он мягкий, твердый, мужественный и при этом очень-очень доброжелательный, психологически устойчивый. Это мне очень симпатично".

Избирательные участки продолжат работу до 20:00. Потом начнется подсчет голосов.