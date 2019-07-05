Рожденные в День Независимости. Акция "С любовью к детям" проходит по всей Беларуси

Безусловно, самое ценное для страны - это дети. Ведь именно юному поколению белорусов и продолжать развитие нашего независимого государства. А лучшим подарком в главный праздник стало появление на свет 189 малышей.



Сегодня молодые мамы, родившие в День Независимости, принимают поздравления в рамках акции "Белая Русь" - с любовью к детям". Уже 11-й год подряд вместе с общественным объединением в родильные дома с поздравлениями и подарками отправляются и известные люди, и политики. Для многих мам это еще и повод задать вопросы, поинтересоваться, например, о насущном, семейном капитале. Впрочем, материнству и детству государство уделяет серьезное внимание. Это подтверждают и рейтинги, где Беларусь в числе лидеров. Так, например, показатель младенческой смертности у нас в стране – один из самых низких в Европе. А в РНПЦ "Мать и дитя" уже давно научились выхаживать малышей весом даже в полкилограмма. В этом медцентре сегодня тоже были важные гости. И еще один интересный факт. Среди подарков мамам было в том числе льняное постельное белье и белорусская вышиванка.



Ее сегодня наш корреспондент Анастасия Бенедисюк заметила не только в роддоме.



Этим малышам только исполнилось два дня, а они уже основные ньюсмейкеры.

Рожденные в День Независимости. 189 белорусов по всей стране. В Минске - 65

Рожденные в День Независимости.Под марш парадных расчетов. 189 белорусов по всей стране. В Минске - 65. В отличие от прошлого года, в этом статистика на стороне мальчиков. Вообще богатыри в лидерах с начала года. С января в столице на свет их появилось на 300 больше. А в День Независимости позиции укрепились еще и двойнями. Вот уж где действительно не двойной, а тройной праздник. И он объединяет. Сегодня стало известно о возможном создании Банка данных детей, рожденных 3 июля. Их будут поздравлять и впредь. С юбилейными датами или, например, когда они пойдут в первый класс.





Традиция, заложенная в 2009. Уже 11 лет "Белая Русь" - с любовью к детям"



И вместе с общественным объединением в родильных домах с подарками известные люди, политики. Так, глава Администрации Президента этим утром поздравляла мам в РНПЦ "Мать и дитя". За искренними и теплыми поздравлениями настоящая пресс-конференция. Говорили о том, как сегодня государство поддерживает молодые семьи, что выбранный курс (с программой семейного капитала) будет продолжен.



Ольга Новикова еще и не догадывается, в какой важный для страны день она родилась. Малышке всего два дня. Дома ее ждут папа, брат и сестра. Она же с мамой принимает поздравления. 3-е июля и третий ребенок. День Независимости подарил их семье статус многодетной. И таких богатых на детский смех и важные для родителей эмоции в стране с каждым годом становится все больше. Плюс 32 тысячи многодетных семей за последние 5 лет.





В РНПЦ "Мать и дитя" попадают самые тяжелые роженицы со всей Беларуси, здесь выявляют генетические болезни и делают операции детям еще в утробе матери. Не говоря уже о том, что выхаживают малышей весом полкилограмма. Впрочем, нет предела совершенству. Задача, которая сегодня стоит перед профильным ведомством, - вывести центр на качественно новый уровень работы.

Брест. Именно этот регион в лидерах по рождаемости

А это уже Брест. Именно этот регион в лидерах по рождаемости. За этот год здесь появились на свет 5869 детей. И самый крупный младенец весом в 5 килограммов 630 граммов. В областном роддоме есть своя генетическая лаборатория, а реанимационные аппараты позволяют выхаживать младенцев весом в 700 граммов. 3 июля в области на свет появились 26 малышей: по 13 мальчиков и девочек.

Платон, Александра, Павел и Инга - самые распространенные имена в Бресте. Здесь большинство детей в своих семьях стали первенцами.

Цветы и такие нужные подарки. Полотенца, подушки для детской кроватки и все из белорусского льна. Когда первые дни с национальным колоритом. Здесь же специальные комплекты с красным орнаментом. Организаторы уверены, малыши в белорусской вышиванке будут расти здоровыми, сильными, крепкими и находиться под надежной защитой.

В Минске сегодня весь день посвящен вышиванке





