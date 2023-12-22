Рождественская акция Белорусского детского фонда охватит более 10 тыс. ребят

Рождественская акция "Наши сердца - детям", которую Белорусский детский фонд проводит в рамках республиканской акции "Наши дети", охватит более 10 тыс. ребят, сообщает БЕЛТА со ссылкой на республиканское общественное объединение.

В этом году Белорусский детский фонд, областные и районные отделения проведут более 100 праздников и активных мероприятий. В ходе акции сотрудники, активисты и волонтеры Детского фонда поздравят детей-сирот, воспитанников детских домов семейного типа республики, детей-инвалидов и детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, и тех, кто остается на лечении в больнице и не может встретить Новый год и Рождество в кругу семьи и друзей.

С началом новогодней акции 15 декабря стартовал третий республиканский благотворительный марафон по сбору средств для оказания помощи детям с заболеванием нейробластома. Поддержать инициативу может любой желающий, перечислив деньги на счет Белорусского детского фонда до 15 января 2024 года.

Центральный офис фонда уже провел праздник для детей-сирот, воспитанников детских домов семейного типа Минска, Минской, Могилевской, Витебской областей в Республиканском горнолыжном центре "Силичи". Также для воспитанников из детских домов семейного типа разных областей была организована экскурсионная поездка в поместье белорусского Деда Мороза.

Праздники уже состоялись в больницах для пациентов кардиохирургического отделения РНПЦ детской хирургии и детского отделения РНПЦ психического здоровья. Набирает обороты предновогодний марафон в областных отделениях.

Благотворительные мероприятия, подготовленные сотрудниками и волонтерами Белорусского детского фонда, продолжатся до 15 января.