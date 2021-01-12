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"Рождественская елка - наши дети" объединила в столице ребят из регионов, пострадавших от последствий чернобыльской катастрофы

"Рождественская елка - наши дети" объединила в столице ребят из регионов, пострадавших от последствий чернобыльской катастрофы

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