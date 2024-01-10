Рождественская музыка и иллюминация - в Воложине открылся мобильный каток

Каждый взрослый и ребенок, придя на каток, может хорошо провести время. Можно зайти в физкультурно-оздоровительный комплекс и выпить чай, кофе, погреться. Мы работаем с понедельника по воскресенье, в будние дни - с 15:00 до 20:00, в выходные - с 12:00 до 20:00.

Алексей Потапченко, директор физкультурно-оздоровительного центра Воложинского района