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Рождественская музыка и иллюминация - в Воложине открылся мобильный каток
Морозные дни позволили создать зимнюю инфраструктуру для катания на коньках. В Воложине мобильный каток открыт для массовых сеансов как в выходные, так и в будние дни.
Атмосферу создает рождественская музыка, а вечером включают иллюминацию. За состоянием льда ежедневно следят работники спортивного комплекса, при необходимости заливают водой и ровняют. Присоединяются к зимнему хобби не только местные жители, приезжают из соседних деревень и городов.
Каждый взрослый и ребенок, придя на каток, может хорошо провести время. Можно зайти в физкультурно-оздоровительный комплекс и выпить чай, кофе, погреться. Мы работаем с понедельника по воскресенье, в будние дни - с 15:00 до 20:00, в выходные - с 12:00 до 20:00.
В физкультурно-оздоровительном центре работает прокат оборудования, на выбор более сотни пар коньков и лыж. Комплекты имеются как для взрослых, так и для детей. Такие мобильные катки с прокатом инвентаря есть почти во всех городах Минской области. Они готовы принимать посетителей даже в плюсовую температуру.
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