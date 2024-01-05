"Рождественская традиция" - ребята из витебского детского дома принимали подарки от Президентского спортклуба

"Рождественская традиция" - акция Президентского спортивного клуба, которой в этом году исполнилось уже 13 лет, сегодня прошла в детском доме города Витебска, где живут 60 ребят в возрасте от 3 до 16 лет. Утро началось для мальчишек и девчонок мастер-классом от игроков хоккейной команды Президента.









Не обошлось и без праздничного рождественского представления с подарками. А это новые коньки, развивающие комплексы, футбольные бутсы, велосипеды и самокаты. Кроме того, от Президентского спортивного клуба каждый ребенок получил сладкий подарок. Была оказана и финансовая помощь для покупки оборудования, в том числе снегоуборочной машины и мебели. В ответ свои подарки подготовили гостям и сами ребята.