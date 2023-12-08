Рождественская ярмарка "Калядны кiрмаш" начнет работу 16 декабря

С 16 декабря по 14 января в Минске на площадке у Дворца спорта пройдет большая рождественская ярмарка "Калядны кiрмаш", пишет БЕЛТА.

Ярмарка соберет не менее 45 участников - как государственные организации, так и частников. Торговля развернется в 38 деревянных торговых шале и 9 фуд-траках. Гостям представят широкий ассортимент продукции - от традиционных новогодних украшений и подарков до продукции пищевой и легкой промышленности. Также посетители смогут сфотографироваться с Дедом Морозом и Снегурочкой.

В фуд-зоне можно будет попробовать русскую, армянскую, узбекскую, белорусскую кухню, ароматную гречневую кашу с тушенкой. В меню предложат драники и блины с разными начинками, шашлыки из морепродуктов, закуски на мангале из мяса, шаурму, хот-доги, гонконгские вафли, плов, супы (уха, гороховый суп на копченом ребрышке, солянка), горячий глинтвейн и множество различных напитков, в том числе из самоваров.

Кроме того, в продаже будут натуральные ели и сосны разной высоты, в том числе в кадках, новогодние игрушки, украшения и гирлянды, сувениры и подарки с символикой Нового года и национальной символикой, художественные изделия и товары народного творчества, сладости. Откроется и парк аттракционов для детей и взрослых.

Время работы ярмарки: 16-24 декабря и 8-14 января - 15:00-22:00, 25-30 декабря и 1-7 января - 13.00:23.00, 31 декабря - 13.00:24.00, 1 января - 00.00:4.00.