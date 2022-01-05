Рождественская ярмарка ремесел проходит в Борисове

Выставка-ярмарка к новогодним и рождественским праздникам развернулась в районе Старого города в Борисове. Мастера районного Центра народного творчества и народного клуба "Вдохновение" представили борисовчанам и гостям города целую галерею своих произведений ручной работы. Изделия выполнены в лучших традициях белорусских народных промыслов: керамика, лозоплетение, ткачество, резьба по дереву и белорусская народная кукла.



Самобытность народных ремесел в Борисове поддерживают и развивают более ста мастеров. 23 из них - участники клуба "Вдохновение", это мобильный состав, который представляет борисовские промыслы не только в городе, но и на передвижных выставках в области и республике.