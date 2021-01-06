Рождественские мероприятия в Минском дворце детей и молодежи

В столице продолжаются новогодние представления для детей и их родителей. Дед Мороз, Снегурочка и сказочные герои дарят гостям не только праздничное настроение, но и сладкие подарки. Так, Минский дворец детей и молодежи приглашает зрителей на спектакль "Приключения в волшебном лесу". Гостей встречают тематической программой, играми и квестами. Для всех желающих работают фотозоны.