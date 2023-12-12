ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Рождественские чтения традиционно проводит Белорусская православная церковь

"Православие и отечественная культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего" - под таким слоганом стартовала традиционная инициатива Белорусской православной церкви. Пятые по счету Рождественские образовательные чтения принимал город Жодино. В целом же проект охватил Борисов, Молодечно, Слуцк, Солигорск и другие города Минской области. Среди обсуждаемых тем - взаимодействие церкви с учреждениями образования и культуры, здравоохранения, молодежными, военно-патриотическими организациями и СМИ.

Восстановление храмов, строительство памятников, издание книг - такие достижения были отмечены на открытии V Рождественских чтений. Среди вопросов, на которых нужно больше сосредоточиться, - развитие краеведения, поддержка отечественного культурного наследия, воспитание молодежи в уважении к своей истории и традиционным ценностям.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все