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Рождественские чтения традиционно проводит Белорусская православная церковь
"Православие и отечественная культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего" - под таким слоганом стартовала традиционная инициатива Белорусской православной церкви. Пятые по счету Рождественские образовательные чтения принимал город Жодино. В целом же проект охватил Борисов, Молодечно, Слуцк, Солигорск и другие города Минской области. Среди обсуждаемых тем - взаимодействие церкви с учреждениями образования и культуры, здравоохранения, молодежными, военно-патриотическими организациями и СМИ.
Восстановление храмов, строительство памятников, издание книг - такие достижения были отмечены на открытии V Рождественских чтений. Среди вопросов, на которых нужно больше сосредоточиться, - развитие краеведения, поддержка отечественного культурного наследия, воспитание молодежи в уважении к своей истории и традиционным ценностям.
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