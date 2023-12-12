Рождественские чтения традиционно проводит Белорусская православная церковь

"Православие и отечественная культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего" - под таким слоганом стартовала традиционная инициатива Белорусской православной церкви. Пятые по счету Рождественские образовательные чтения принимал город Жодино. В целом же проект охватил Борисов, Молодечно, Слуцк, Солигорск и другие города Минской области. Среди обсуждаемых тем - взаимодействие церкви с учреждениями образования и культуры, здравоохранения, молодежными, военно-патриотическими организациями и СМИ.