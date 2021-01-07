Рождественские службы в эти минуты проходят в храмах по всей страны

Наша съемочная группа находится у Свято-Духова кафедрального собора.



На прямой связи со студией корреспондент Инна Пилевич. Инна, с праздником! Как встречают Рождество в Минске?





Минск прямое включение

Христос родился! Славим его! - именно так православные христиане сегодня приветствуют друг друга. В эти минуты тысячи верующих приходят сюда, в верхний город столицы, в Свято-Духов собор, чтобы встретить Рождество в молитве.

Праздник не только в душе, но и внешнем убранстве храма - гирлянды, ели, огоньки. Все это подчеркивает особую торжественность великого дня. Традиционно прямо на улице у входа в церковь установлен вертеп – это своеобразное воспроизведение сцены рождения Иисуса. Согласно преданию, Богомладенец явился на свет в хлеву в пещере среди животных. Эти и другие моменты, связанные с Рождеством Христовым, сегодня вспоминают во время праздничных служб.

Посещение церкви – кульминационный момент в праздновании Рождества Христова. Люди приходят в храм, чтобы услышать торжественные песнопения, воспоминания евангельских событий и, конечно, чтобы причаститься. Общая молитва и большая радость объединяют сегодня всех христиан. После богослужения верующие отправляются домой к богато накрытому столу, где можно себе не отказывать в угощениях. Ведь строгий 40-дневный пост окончен.