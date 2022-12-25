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Рождественские торжества в Вифлееме собрали несколько тысяч туристов и паломников из разных стран мира

Рождественские торжества проходят сегодня и в Вифлееме. Город на Западном берегу реки Иордан традиционно считается местом, где был рожден Иисус Христос.

Из-за пандемии COVID-19 на протяжении двух лет иностранцы не могли посетить Вифлеем в Рождество. Однако в этом году Ясельная площадь возле храма Рождества Христова собрала несколько тысяч туристов и паломников из разных стран мира.

Украшает значимое место 16-метровая рождественская ель.

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