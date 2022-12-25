3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Рождественские торжества в Вифлееме собрали несколько тысяч туристов и паломников из разных стран мира
Рождественские торжества проходят сегодня и в Вифлееме. Город на Западном берегу реки Иордан традиционно считается местом, где был рожден Иисус Христос.
Из-за пандемии COVID-19 на протяжении двух лет иностранцы не могли посетить Вифлеем в Рождество. Однако в этом году Ясельная площадь возле храма Рождества Христова собрала несколько тысяч туристов и паломников из разных стран мира.
Украшает значимое место 16-метровая рождественская ель.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов