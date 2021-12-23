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Рождественские ярмарки работают в Минске

Предновогодний ажиотаж в столице. Подарки и угощения на любой вкус предлагают на рождественских ярмарках. Они шумят на Октябрьской площади и около Дворца спорта с 10:00 до 20:00. Уже с завтрашнего дня и до 30 декабря они будут работать до 23:00. Новогодние подарки, сувениры с символом нового года, рождественские пряники и другие лакомства. В основном блюда белорусской кухни: драники с разными начинками, горячие блины, свежая выпечка. Среди экзотики жареные улитки, авторское мясо в тандыре и горячий глинтвейн.

Щедрой на угощения и развлечения будет и сама новогодняя ночь. Ярмарки будут принимать гостей до 4 часов утра. Для юных минчан около Дворца спорта будет работать и парк аттракционов. Все желающие смогут поучаствовать и в шоу самоваров.

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