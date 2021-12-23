3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Рождественские ярмарки работают в Минске
Предновогодний ажиотаж в столице. Подарки и угощения на любой вкус предлагают на рождественских ярмарках. Они шумят на Октябрьской площади и около Дворца спорта с 10:00 до 20:00. Уже с завтрашнего дня и до 30 декабря они будут работать до 23:00. Новогодние подарки, сувениры с символом нового года, рождественские пряники и другие лакомства. В основном блюда белорусской кухни: драники с разными начинками, горячие блины, свежая выпечка. Среди экзотики жареные улитки, авторское мясо в тандыре и горячий глинтвейн.
Щедрой на угощения и развлечения будет и сама новогодняя ночь. Ярмарки будут принимать гостей до 4 часов утра. Для юных минчан около Дворца спорта будет работать и парк аттракционов. Все желающие смогут поучаствовать и в шоу самоваров.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов