Рождественские ярмарки с яркой концертной программой и зимними забавами стартовали в Минске

До начала нового - 2022-го года - меньше недели. На календаре - время волшебства, ожидание чудес и незабываемых впечатлений. Праздничный маршрут уже стартовал в Минске яркой концертной программой, традиционными зимними забавами. Основные локации в Верхнем городе, возле Дворца спорта и на Октябрьской площади. И здесь же рождественские ярмарки, где и сегодня гостей ждут вкусные и ароматные угощения.

Настроение прочувствовала и наш корреспондент Татьяна Божко (прямое включение).

Вокруг царит необыкновенная зимняя атмосфера. В эти выходные подарки минчанам дарит даже погода - это самое время для активного отдыха. Воскресная предновогодняя торговля шумит сегодня во всех районах столицы. Но эпицентр хорошего настроения находится здесь, в Верхнем городе, и возле Дворца спорта. На рождественских ярмарках покупатели могут приобрести сувениры ручной работы с символом Нового года. И здесь же - имбирные пряники, горячие напитки и глинтвейн. В меню, кроме традиционной белорусской кухни - драников и блинов с разными начинками, есть чем полакомиться и гурманам - они смогут отведать экзотических жареных каштанов, устриц и мяса из восточного тандыра. Кстати, вкус приближающегося праздника уже оценили многие.

Для юных минчан работают зимние аттракционы и другие локации.



Всего к новогодним праздникам запланировано более 200 мероприятий. Например, возле городской ратуши ежедневно до 2 января будет работать машина времени - исторические квесты уже собирают немало желающих поучаствовать, а по вечерам - в 17 и 20 часов - отсюда будет отправляться "Новогодний космолет". Тайну бескрайнего путешествия нам приоткроет режиссер представления Яна Колачинская.





Всего в городе уже работают несколько десятков праздничных локаций. Успеть купить подарки близким можно и на Октябрьской площади. Кроме того, в Минске работают и елочные базары, где можно приобрести главный атрибут Нового года - всего в столице 75 зеленых маркетов. Поэтому спешите за новогодним настроением.