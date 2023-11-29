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Рождественские ярмарки в Минской области начнут работу 16 декабря

Рождественские ярмарки в Минской области начнут работу 16 декабря

Региональные рождественские ярмарки в Минской области начнут работу 16 декабря, пишет БЕЛТА.

Зимний ярмарочный сезон отроется 16 декабря в трех населенных пунктах области. Так, расширенная продажа продукции сельхозпредприятий, фермерских хозяйств, переработчиков, организаций торговли и общепита, а также ремесленников будет организована в этот день в Вилейке, Молодечно и агрогородке Лесной.

В преддверии католического Рождества, 23 декабря, ярмарочные ряды откроются в Борисове, Жодино, Слуцке и Солигорске. А 24 декабря региональную ярмарку ожидают в Несвиже.

Кроме этого, в районах будут организованы ярмарки местного значения, которые продлятся до 7 января.

Фото:pixabay.com

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