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Рождественские ярмарки в Минской области начнут работу 16 декабря
Региональные рождественские ярмарки в Минской области начнут работу 16 декабря, пишет БЕЛТА.
Зимний ярмарочный сезон отроется 16 декабря в трех населенных пунктах области. Так, расширенная продажа продукции сельхозпредприятий, фермерских хозяйств, переработчиков, организаций торговли и общепита, а также ремесленников будет организована в этот день в Вилейке, Молодечно и агрогородке Лесной.
В преддверии католического Рождества, 23 декабря, ярмарочные ряды откроются в Борисове, Жодино, Слуцке и Солигорске. А 24 декабря региональную ярмарку ожидают в Несвиже.
Кроме этого, в районах будут организованы ярмарки местного значения, которые продлятся до 7 января.
Фото:pixabay.com
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