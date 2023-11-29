Рождественские ярмарки в Минской области начнут работу 16 декабря

Зимний ярмарочный сезон отроется 16 декабря в трех населенных пунктах области. Так, расширенная продажа продукции сельхозпредприятий, фермерских хозяйств, переработчиков, организаций торговли и общепита, а также ремесленников будет организована в этот день в Вилейке, Молодечно и агрогородке Лесной.