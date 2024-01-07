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Рождественский бал для лучших учеников Первомайского района Минска состоялся в Молодежном театре
Под звуки вальса и полонеза. Рождественский бал для лучших учеников Первомайского района столицы состоялся в Молодежном театре.
На паркет вышли 36 ребят из разных школ и гимназий района. Это парни и девушки, отличившиеся в учебе, спорте и творчестве. Подготовка длилась больше месяца: постановка танцев, примерка платьев, создание декораций. Попасть на бал - задача не из простых. Ребятам пришлось проходить отборочные этапы в школе, а затем ежедневные тренировки на паркете.
Элегантный полонез открыл вечер, затем классический вальс, новшествами стали ча-ча-ча и кадриль. Программу освежили более энергичными и молодежными танцами, продлив ребятам рождественскую сказку.
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