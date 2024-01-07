Рождественский бал для лучших учеников Первомайского района Минска состоялся в Молодежном театре

На паркет вышли 36 ребят из разных школ и гимназий района. Это парни и девушки, отличившиеся в учебе, спорте и творчестве. Подготовка длилась больше месяца: постановка танцев, примерка платьев, создание декораций. Попасть на бал - задача не из простых. Ребятам пришлось проходить отборочные этапы в школе, а затем ежедневные тренировки на паркете.

