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Рождественский бал для лучших учеников Первомайского района Минска состоялся в Молодежном театре

Под звуки вальса и полонеза. Рождественский бал для лучших учеников Первомайского района столицы состоялся в Молодежном театре.

На паркет вышли 36 ребят из разных школ и гимназий района. Это парни и девушки, отличившиеся в учебе, спорте и творчестве. Подготовка длилась больше месяца: постановка танцев, примерка платьев, создание декораций. Попасть на бал - задача не из простых. Ребятам пришлось проходить отборочные этапы в школе, а затем ежедневные тренировки на паркете.

Элегантный полонез открыл вечер, затем классический вальс, новшествами стали ча-ча-ча и кадриль. Программу освежили более энергичными и молодежными танцами, продлив ребятам рождественскую сказку.

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