Рождественский концерт прошел в михановичском Доме фольклора

Здесь возрождаются народные песни! В михановичском Доме фольклора прошел рождественский концерт. Он собрал творческую команду солистов разных составов ансамбля "Калыханка". Местная этногруппа под руководством Ларисы Рыжковой известна с советских времен. Она изучает фольклор более 30 лет. Преподавание народного пения здесь исключительно на слух, а не по нотам. В этом году в концерте участвовали дети исполнителей.



В репертуаре образцового фольклорного ансамбля "Калыханка" песни разных жанров, а также вся коллекция календарных народно-обрядовых праздников.