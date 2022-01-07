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Рождественский концерт прошел в михановичском Доме фольклора
Здесь возрождаются народные песни! В михановичском Доме фольклора прошел рождественский концерт. Он собрал творческую команду солистов разных составов ансамбля "Калыханка". Местная этногруппа под руководством Ларисы Рыжковой известна с советских времен. Она изучает фольклор более 30 лет. Преподавание народного пения здесь исключительно на слух, а не по нотам. В этом году в концерте участвовали дети исполнителей.
В репертуаре образцового фольклорного ансамбля "Калыханка" песни разных жанров, а также вся коллекция календарных народно-обрядовых праздников.
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