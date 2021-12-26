Рождественский танцевальный сезон открыли в Слуцке

У меня в семье много военнослужащих, начиная от дяди, тети, бабушка, дедушка, да и прадедушка тоже были военнослужащими. Мне это очень нравится, я к этому стремился еще с самого детства. До этого никогда танцами не увлекался, но понял, что очень быстро могу их освоить.

Александр Петрашевич, кадет Минского областного кадетского училища