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Рождественский танцевальный сезон открыли в Слуцке
Тампет, полька, вальс. Рождественский танцевальный сезон открыли в Слуцке. Традиционный новогодний бал собрал более 200 курсантов Минского областного кадетского училища. К торжеству они готовились с начала учебного года. Репетиции шли несколько раз в неделю. Не обошлось и без премьер. В программе в этом году появились французские кадриль-лансье и галоп.
У меня в семье много военнослужащих, начиная от дяди, тети, бабушка, дедушка, да и прадедушка тоже были военнослужащими. Мне это очень нравится, я к этому стремился еще с самого детства. До этого никогда танцами не увлекался, но понял, что очень быстро могу их освоить.
Кадетский бал - одно из основных наших годовых мероприятий, в котором участвуют все дети. Мы считаем, что такое мероприятие, как новогодний кадетский бал, проведение Нового года в формате кадетского бала необходимо. Будущие офицеры должны уметь танцевать, должны быть галантными в обращении с дамой, должны уметь себя достойно вести в любых ситуациях.
Кроме экскурса в историю и правил этикета современные мамба и твист, а также хоровод с Дедом Морозом и Снегурочкой. Каждый участник бала получил сладкий подарок, а отличники учебы - почетные грамоты и дипломы.
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