Рождественский турнир по боулингу провели Президентский спортивный клуб и Белорусский комитет "Спешиал Олимпикс"

Президентский спортивный клуб и Белорусский комитет "Спешиал Олимпикс" сотрудничают с октября прошлого года: регулярно организуют региональные и республиканские соревнования по футболу, баскетболу, настольному теннису, плаванию, легкой атлетике и другим специальным олимпийским видам спорта.

Есть спортивные тренировки и отборочные соревнования для подготовки сборной Беларуси к Европейским и Международным специальным олимпийским играм. Но главная задача - это социальная реабилитация всех, кто в этом нуждается.

