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Рождественский турнир по боулингу провели Президентский спортивный клуб и Белорусский комитет "Спешиал Олимпикс"
Спорт для всех - это то, что точно вселяет веру в свои силы, стремление к здоровому образу жизни и формирует атлетические навыки у детей с особенностями психофизического развития.
Так, Рождественский турнир по боулингу провели Президентский спортивный клуб и Белорусский комитет "Спешиал Олимпикс". В состязаниях участвовали 8 команд подростков из школ-интернатов и домов-интернатов. Все ребята не младше 14 лет. По итогам соревнований среди дружин первого дивизиона первенствовала команда из Ганцевичей. Во Второй лиге выиграли представители Руденска. Призеры соревнований получили медали и грамоты. Также всем участникам турнира организаторы вручили памятные подарки.
Факт
Президентский спортивный клуб и Белорусский комитет "Спешиал Олимпикс" сотрудничают с октября прошлого года: регулярно организуют региональные и республиканские соревнования по футболу, баскетболу, настольному теннису, плаванию, легкой атлетике и другим специальным олимпийским видам спорта.
Есть спортивные тренировки и отборочные соревнования для подготовки сборной Беларуси к Европейским и Международным специальным олимпийским играм. Но главная задача - это социальная реабилитация всех, кто в этом нуждается.
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