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"Рождественский забег" прошел в Минске
В Новый год - на здоровой волне! В Минске прошел "Рождественский забег", принять участие смогли все желающие. К основной дистанции добавили "потешные забеги" - это челночный бег, бег спиной вперед. Праздничное настроение во время соревнований создали сами участники.
Такие забеги всегда пользуются большой популярностью, особенно накануне праздников. А на финише каждого участника ждали награды и необычная лотерея с призами.
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