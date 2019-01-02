Рождественский завтрак собрал талантливых детей и подростков Могилева

Отличники, победители олимпиад и лучшие спортсмены приехали в Дом молодежи в столице для участия в акции "Мечты сбываются". За чашкой чая активисты обсудили, как оставаться неравнодушными и что каждый из нас может сделать для своей малой родины.



Вечером активисты Союза молодежи и полсотни детей и взрослых со всей страны встретятся на представлении "Новогодняя академия". Это сказка о том, как учатся волшебники.