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Рождественский завтрак собрал талантливых детей и подростков Могилева

Отличники, победители олимпиад и лучшие спортсмены приехали в Дом молодежи в столице для участия в акции "Мечты сбываются". За чашкой чая активисты обсудили, как оставаться неравнодушными и что каждый из нас может сделать для своей малой родины.

Вечером активисты Союза молодежи и полсотни детей и взрослых со всей страны встретятся на представлении "Новогодняя академия". Это сказка о том, как учатся волшебники.

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